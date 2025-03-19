Прогноз погоди у Львові на 20 березня передбачає ясну та суху погоду, повідомляє Politeka.
Вранці температура становитиме -3°C, проте вже до обіду потеплішає до +9°C, а максимальна температура повітря +11°C буде у другій половині дня. Ввечері стане прохолодніше – близько +3°C.
Атмосферний тиск протягом дня коливатиметься в межах 746–749 мм рт. ст., що є нормальним показником. Вологість змінюватиметься: вранці вона становитиме 82%, вдень опуститься до 37%, а ближче до вечора підніметься до 62%. Вітер буде слабким, із поривами до 2,8 м/с, що не створюватиме суттєвого дискомфорту.
Опади не прогнозуються. Небо буде ясним від ранку й до самого вечора, що сприятиме гарному самопочуттю та активному відпочинку на свіжому повітрі.
За 130 років спостережень цього дня найтепліше було в 1974 році – +20°C, а найхолодніше в 1964 році – -18°C.
Отже, прогноз погоди у Львові на 20 березня свідчить про ідеальні умови для прогулянок, оскільки сонячний день без опадів дозволяє насолодитися весняним часом. Температура повітря поступово підвищується, що нагадує про наближення середньої весни.
Мешканцям та гостям міста радять провести час на свіжому повітрі та насолодитися прекрасною весняною порою.
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