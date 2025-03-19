Дізнайтеся, яким буде прогноз погоди у Львові на 20 березня та що обіцяє цей день.

Прогноз погоди у Львові на 20 березня передбачає ясну та суху погоду, повідомляє Politeka.

Вранці температура становитиме -3°C, проте вже до обіду потеплішає до +9°C, а максимальна температура повітря +11°C буде у другій половині дня. Ввечері стане прохолодніше – близько +3°C.

Атмосферний тиск протягом дня коливатиметься в межах 746–749 мм рт. ст., що є нормальним показником. Вологість змінюватиметься: вранці вона становитиме 82%, вдень опуститься до 37%, а ближче до вечора підніметься до 62%. Вітер буде слабким, із поривами до 2,8 м/с, що не створюватиме суттєвого дискомфорту.

Опади не прогнозуються. Небо буде ясним від ранку й до самого вечора, що сприятиме гарному самопочуттю та активному відпочинку на свіжому повітрі.

За 130 років спостережень цього дня найтепліше було в 1974 році – +20°C, а найхолодніше в 1964 році – -18°C.

Отже, прогноз погоди у Львові на 20 березня свідчить про ідеальні умови для прогулянок, оскільки сонячний день без опадів дозволяє насолодитися весняним часом. Температура повітря поступово підвищується, що нагадує про наближення середньої весни.