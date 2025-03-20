Прогноз погоды во Львове на 21 марта обещает, что температура днем поднимется до +13°C, а ночью возможны заморозки до -2°C, сообщает Политека.
По данным синоптиков, в этот день город встретит весеннее равноденствие под ясным небом, а осадков не ожидается.
Какова будет темпеатура в пятницу
По словами метеорологов, утро в городе будет безоблачным, а в течение дня небо будет ясным. Лишь к вечеру могут появиться небольшие облака. Ночью температура опустится до -2°C, а днем ожидается от +11°C до +13°C. При этом влажность воздуха будет колебаться от 37% до 79%, а вероятность осадков составляет всего 2%.
Что говорят народные поверья
Прогноз погоды во Львове на 21 марта совпадает с днем весеннего равноденствия моментом, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Это астрономическое начало весны в северном полушарии.
Наши предки заметили, если в этот день возвращаются жайворонки, то весна будет теплой. А если облака плывут высоко и быстро – ближайшие дни тоже будут солнечными.
Синоптики подтверждают, что п'ятница в городе будет по-настоящему весенней, так что местные могут наслаждаться теплом и ясным небом.
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