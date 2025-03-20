В пятницу ожидается без осадков, о чем говорит прогноз погоды во Львове на 21 марта.

Прогноз погоды во Львове на 21 марта обещает, что температура днем ​​поднимется до +13°C, а ночью возможны заморозки до -2°C, сообщает Политека.

По данным синоптиков, в этот день город встретит весеннее равноденствие под ясным небом, а осадков не ожидается.

Какова будет темпеатура в пятницу

По словами метеорологов, утро в городе будет безоблачным, а в течение дня небо будет ясным. Лишь к вечеру могут появиться небольшие облака. Ночью температура опустится до -2°C, а днем ​​ожидается от +11°C до +13°C. При этом влажность воздуха будет колебаться от 37% до 79%, а вероятность осадков составляет всего 2%.

Что говорят народные поверья

Прогноз погоды во Львове на 21 марта совпадает с днем ​​весеннего равноденствия моментом, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Это астрономическое начало весны в северном полушарии.

Наши предки заметили, если в этот день возвращаются жайворонки, то весна будет теплой. А если облака плывут высоко и быстро – ближайшие дни тоже будут солнечными.

Синоптики подтверждают, что п'ятница в городе будет по-настоящему весенней, так что местные могут наслаждаться теплом и ясным небом.

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