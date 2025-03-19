Тариф на світло у Львові можна знизити всього лиш однією простою дією.

З 1 квітня 2025 року тариф на світло у Львові можна знизити, встановивши всього лиш один прилад, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України оцінив, що громадяни можуть значно зменшити свої комунальні витрати за допомогою двозонного лічильника, який дозволяє платити вдвічі менше за електроенергію, спожиту в нічний час.

Згідно з постановою уряду №632 тариф на світло у Львові для населення в опалювальному сезоні 2024-2025 років залишився на рівні 4,32 грн за 1 кВт-рік. Водночас для власників двозонних обчислювальних приладів діють пільгові розцінки: з 07:00 до 23:00 години — 4,32 грн за кВт-год, а з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-год. Це означає, що інсталяція двозонного лічильника може дозволити платити вдвічі менше за споживання електроенергії в нічний час, що особливо вигідно для тих, хто використовує електричні прилади вночі.

Для того щоб скористатися цією можливістю, жителі Львова можуть звертатися до місцевих операторів систем розподілу електроенергії для подачі заявки на встановлення багатозонного обчислювального приладу. Встановлення такого лічильника дозволить знизити витрати на електроенергію та значно заощадити на комунальних платежах.

Отже, львів'янам радять не втратити таку можливість та подбати про свій гаманець.

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