Подорожчання консерв у Львові відбулось як на рибну продукцію, так і на овочеву.

Подорожчання консерв у Львові останнім часом спостерігається в місцевих магазинах, воно пов'язано з рядом факторів, повідомляє Politeka.net.

Дані опублікували на сайті Мінфін.

Ціни на деякі популярні види рибних консерв зросли в великих супермаркетах. Наприклад, бички "Аквамарин" у томатному соусі (230 г) подорожчали з 91,81 до 97,10 грн, а шпроти "Аквамарин" в олії (150 г) — з 77,19 до 84,30 грн.

Підвищення цін сардин натуральних: місяць тому вони коштували 66,27 грн, а зараз їх можна придбати за 70,95 грн.

Також подорожчання консерв у Львові помітне у сегменті консервованого горошку NOVUS. Так, зелений горошок (410 г) зараз можна купити за 53,49 гривень, а місяцем раніше - 44,20. Зелений горошок Верес також зазнав змін у вартості, проте лише на 40 копійок за місяць - тепер його можні придбати за 56,61.

Варто зазначити, що рибні консерви залишаються одними з найпопулярніших продуктів серед українців завдяки своєму смаку, поживним властивостям і універсальності у приготуванні страв. Вони часто використовуються для бутербродів, борщів, супів, пирогів, що робить їх незамінним інгредієнтом на кухні.

Крім того, рибні консерви є чудовим джерелом Омега-3 — незамінних жирів, які організм не може виробляти самостійно.

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