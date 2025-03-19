Тариф на свет во Львове можно снизить всего лишь одним простым действием.

С 1 апреля 2025 года тариф на свет во Львове можно снизить, установив всего один прибор, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины оценил, что граждане могут значительно уменьшить свои коммунальные расходы с помощью двухзонного счетчика, позволяющего платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной в ночное время.

Согласно постановлению правительства №632 тариф на свет во Львове для населения в отопительном сезоне 2024-2025 годов остался на уровне 4,32 грн за 1 кВт-год. В то же время для владельцев двухзонных вычислительных приборов действуют льготные расценки: с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч, а с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-ч. Это означает, что установка двухзонного счетчика может позволить платить вдвое меньше потребления электроэнергии в ночное время, что особенно выгодно для тех, кто использует электрические приборы ночью.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, жители Львова могут обращаться к местным операторам систем распределения электроэнергии для подачи заявки на установку многозонного вычислительного прибора. Установка такого счетчика позволит снизить затраты на электроэнергию и значительно сэкономить на коммунальных платежах.

Следовательно, львовянам советуют не упустить такую ​​возможность и позаботиться о своем кошелек.

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