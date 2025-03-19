Безкоштовне житло для переселенців можна отримати за допомогою місцевих гуртожитків, сервісів пошуку даху над головою та волонтерських ініціатив.

В умовах війни доступне безкоштовне житло для переселенців у Львові, повідомляє Politeka.

Місто активно підтримує ВПО, надаючи різні варіанти тимчасового поселення.

Одним із доступних варіантів є гуртожитки навчальних закладів. Університети, такі як Львівський національний університет імені Івана Франка, надають кімнати для тимчасового проживання. Для отримання необхідно звернутися до адміністрації цих закладів та уточнювати умови та наявність вільних місць.

Ще одним ресурсом є сервіс "Прихисток". Це спеціалізований портал, який допоможе знайти вільне місце. На сайті доступні оголошення з детальною інформацією про помешкання, яке надається на період війни, а також контакти власників.

Для тих, хто потребує додаткової допомоги, створено гарячу лінію 0(800)332238, де волонтери цілодобово відповідають на дзвінки та допомагають з пошуком домівки. Також слід звернути увагу на місцеві спільноти в соціальних мережах, зокрема на Facebook, де активно публікуються оголошення про надання допомоги.

У місті є також спеціально облаштовані прихистки та шелтери, де можуть зупинитися люди, які потребують особливого догляду або захисту. Наприклад, на вул. Замарстинівській, 274, ВПО можуть знайти тимчасове місце для проживання.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові забезпечує необхідний рівень комфорту та безпеки, що дозволяє людям зосередитись на відновленні свого життя після пережитих труднощів.

Джерело: olx.ua

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