Є кілька установ, які надають допомогу переселенцям у Львові, повідомляє Politeka.
Психологічна підтримка є важливою для збереження психічного здоров'я, особливо в умовах війни. Вона повністю стабілізує емоційний стан і допомагає запобігти розвитку більш серйозних розладів, таких як депресія чи ПТСР.
Розповідаємо інформацію про основні центри, де можна отримати таку допомогу.
Центр психічного здоров'я Другого медичного об'єднання
Послуги: консультації психологів, психіатрів.
Адреса: вул. Генерала Чупринки, 48.
Контакт: 0322 373 450.
«1-а міська поліклініка»
Послуги: індивідуальні консультації, групова терапія.
Адреса: вул. Римлянина, 2.
Контакт: 0671070436.
Координаційний центр Львівської області
Послуги: консультації, направлення до медичних установ.
Адреса: вул. Коперника, 17.
Контакт: 0800300541.
Центр психічного здоров'я КНП «2-а міська поліклініка»
Послуги: психологічна діагностика, психотерапія.
Адреса: вул. Симоненка, 4.
Контакти: 0932308150, 0676763889.
Ці заклади пропонують допомогу переселенцям у Львові та всім іншим, хто теж потребує підтримки. Вони мають досвід роботи в умовах війни і готові підтримати в складних життєвих ситуаціях.
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