По допомогу переселенцям у Львові можна звернутися до кількох закладів.

Є кілька установ, які надають допомогу переселенцям у Львові, повідомляє Politeka.

Психологічна підтримка є важливою для збереження психічного здоров'я, особливо в умовах війни. Вона повністю стабілізує емоційний стан і допомагає запобігти розвитку більш серйозних розладів, таких як депресія чи ПТСР.

Розповідаємо інформацію про основні центри, де можна отримати таку допомогу.

Центр психічного здоров'я Другого медичного об'єднання

Послуги: консультації психологів, психіатрів.

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 48.

Контакт: 0322 373 450.

«1-а міська поліклініка»

Послуги: індивідуальні консультації, групова терапія.

Адреса: вул. Римлянина, 2.

Контакт: 0671070436.

Координаційний центр Львівської області

Послуги: консультації, направлення до медичних установ.

Адреса: вул. Коперника, 17.

Контакт: 0800300541.

Центр психічного здоров'я КНП «2-а міська поліклініка»

Послуги: психологічна діагностика, психотерапія.

Адреса: вул. Симоненка, 4.

Контакти: 0932308150, 0676763889.