Бесплатное жилье для переселенцев можно получить с помощью местных общежитий, сервисов поиска крыши над головой и волонтерских инициатив.

В условиях войны доступно бесплатное жилье для переселенцев во Львове , сообщает Politeka.

Город активно поддерживает ВПЛ, предоставляя разные варианты временного поселения.

Одним из доступных вариантов есть общежития учебных заведений . Университеты, такие как Львовский национальный университет имени Ивана Франко, предоставляют комнаты временного проживания. Для получения необходимо обратиться в администрацию этих заведений и уточнять условия и свободные места.

Еще одним ресурсом является сервис "Прихисток" . Это специализированный портал, который поможет найти свободное место. На сайте доступны объявления с подробной информацией о доме, который предоставляется на период войны, а также контакты владельцев.

Для нуждающихся в дополнительной помощи создана горячая линия 0(800)332238, где волонтеры круглосуточно отвечают на звонки и помогают с поиском дома. Также следует обратить внимание на местные сообщества в социальных сетях, в частности, на Facebook, где активно публикуются объявления о предоставлении помощи.

В городе есть также специально обустроенные приюты и шелтеры , где могут остановиться люди, нуждающиеся в особом уходе или защите. К примеру, на ул. Замарстыновской, 274, ВПЛ могут найти временное место жительства.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове обеспечивает необходимый уровень комфорта и безопасности, что позволяет сосредоточиться на восстановлении своей жизни после пережитых трудностей.

Источник: olx.ua

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