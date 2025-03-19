Узнайте, каким будет прогноз погоды на 20 марта и что обещает этот день.

Прогноз погоды во Львове на 20 марта ожидается ясная и сухая погода, сообщает Politeka.

Утром температура составит -3°C, однако к обеду потеплеет до +9°C, а максимальная температура воздуха +11°C будет во второй половине дня. Вечером станет прохладнее – около +3°C.

Атмосферное давление в течение дня будет колебаться в пределах 746–749 мм рт. ст., что является нормальным показателем. Влажность будет меняться: утром она составит 82%, днем ​​опустится до 37%, а ближе к вечеру поднимется до 62%. Ветер будет слабым, с порывами до 2,8 м/с, что не создает существенного дискомфорта.

Осадки не прогнозируются. Небо будет ясным с утра и до самого вечера, что будет способствовать хорошему самочувствию и активному отдыху на свежем воздухе.

За 130 лет наблюдений в этот день теплее всего было в 1974 году - +20°C, а самое холодное в 1964 году - -18°C.

Итак, прогноз погоды во Львове на 20 марта свидетельствует об идеальных условиях для прогулок, поскольку солнечный день без осадков позволяет насладиться весенним временем. Температура воздуха постепенно повышается, что напоминает о приближающейся средней весне.