Прогноз погоды во Львове на 20 марта ожидается ясная и сухая погода, сообщает Politeka.
Утром температура составит -3°C, однако к обеду потеплеет до +9°C, а максимальная температура воздуха +11°C будет во второй половине дня. Вечером станет прохладнее – около +3°C.
Атмосферное давление в течение дня будет колебаться в пределах 746–749 мм рт. ст., что является нормальным показателем. Влажность будет меняться: утром она составит 82%, днем опустится до 37%, а ближе к вечеру поднимется до 62%. Ветер будет слабым, с порывами до 2,8 м/с, что не создает существенного дискомфорта.
Осадки не прогнозируются. Небо будет ясным с утра и до самого вечера, что будет способствовать хорошему самочувствию и активному отдыху на свежем воздухе.
За 130 лет наблюдений в этот день теплее всего было в 1974 году - +20°C, а самое холодное в 1964 году - -18°C.
Итак, прогноз погоды во Львове на 20 марта свидетельствует об идеальных условиях для прогулок, поскольку солнечный день без осадков позволяет насладиться весенним временем. Температура воздуха постепенно повышается, что напоминает о приближающейся средней весне.
Жителям и гостям города советуют провести время на свежем воздухе и насладиться прекрасным весенним временем.
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