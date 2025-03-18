Есть несколько учреждений, которые оказывают помощь переселенцам во Львове , сообщает Politeka.
Психологическая поддержка важна для сохранения психического здоровья, особенно в условиях войны. Она полностью стабилизирует эмоциональное состояние и помогает предотвратить развитие более серьезных расстройств, таких как депрессия или ПТСР.
Рассказываем информацию об основных центрах, где можно получить такую помощь.
Центр психического здоровья Второго медицинского объединения
консультации психологов, психиатров.
Адрес: ул. Генерала Чупрынки, 48.
Контакт: 0322 373 450.
«1-я городская поликлиника»
Услуги: индивидуальная консультация, групповая терапия.
Адрес: ул. Римлянина, 2.
Контакт: 0671070436.
Координационный центр Львовской области
Услуги: консультации, направление в медицинские учреждения.
Адрес: ул. Коперника, 17
Контакт: 0800300541.
Центр психического здоровья КНП «2-я городская поликлиника»
Услуги: психологическая диагностика, психотерапия.
Адрес: ул. Симоненко, 4.
Контакты: 0932308150, 0676763889.
Эти заведения предлагают помощь переселенцам во Львове и всем остальным, кто тоже нуждается в поддержке. У них есть опыт работы в условиях войны и готовы поддержать в сложных жизненных ситуациях.
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