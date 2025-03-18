За помощью переселенцам во Львове можно обратиться в несколько заведений.

Есть несколько учреждений, которые оказывают помощь переселенцам во Львове , сообщает Politeka.

Психологическая поддержка важна для сохранения психического здоровья, особенно в условиях войны. Она полностью стабилизирует эмоциональное состояние и помогает предотвратить развитие более серьезных расстройств, таких как депрессия или ПТСР.

Рассказываем информацию об основных центрах, где можно получить такую ​​помощь.

Центр психического здоровья Второго медицинского объединения

консультации психологов, психиатров.

Адрес: ул. Генерала Чупрынки, 48.

Контакт: 0322 373 450.

«1-я городская поликлиника»

Услуги: индивидуальная консультация, групповая терапия.

Адрес: ул. Римлянина, 2.

Контакт: 0671070436.

Координационный центр Львовской области

Услуги: консультации, направление в медицинские учреждения.

Адрес: ул. Коперника, 17

Контакт: 0800300541.

Центр психического здоровья КНП «2-я городская поликлиника»

Услуги: психологическая диагностика, психотерапия.

Адрес: ул. Симоненко, 4.

Контакты: 0932308150, 0676763889.