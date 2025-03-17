Незважаючи на заборону піднімати ціни, українці відчують підвищення тарифів на газ у Львові, повідомляє Politeka.

Це пов'язано з введенням нової послуги — технічного обслуговування газових мереж будівель. Розцінки оприлюднили філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Це обов'язкова плата, яку потрібно здійснити власникам квартири у багатоквартирних будинках, або ж "третя платіжка".

Вартість цієї послуги залежить від кількох чинників: довжини газових мереж, кількості муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Також на суму буде впливати вік газових трубопроводів: для старших - (понад 25 років) плата буде надходити раз на три роки, для нових — раз на п'ять років. Платіжки за технічне обслуговування газових комунікацій не можна назвати щомісячними — вони надходять лише раз на кілька років.

Ціни на цю послугу варіюються в залежності від регіону. Також, львівська філія "Газорозподільних мереж України" вже оцінила вартість на 2025 рік. Максимальна сума, яку можуть заплатити мешканці, становить 481 грн. Це частина загального підвищення тарифів на газ у Львові, яка торкнеться споживачів цього року.

Цей новий витратний елемент може стати неприємним сюрпризом для багатьох українців, адже додаткові кошти потрібно буде заплатити навіть без зміни вартості самого газу.

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