Через ремонт насосного обладнання відключення води у Львові 17 березня застосовано на деяких вулицях міста.

Відключення води у Львові 17 березня спричиненим як плановими, так і аварійними ремонтними роботами, що проводяться на різних тепломережах, повідомляє Politeka.net.

Львівська міська рада показала графік та надала перелік адрес.

Це пов’язано з масштабним ремонтом тепломереж та насосних станцій, що має на меті підвищення якості послуг та забезпечення надійності інженерних комунікацій.

Через ремонт насосного обладнання в ЦТП Хвильового, 7а. водопостачання буде припинене за такими адресами: Мазепи І гетьм буд. 4, 6, 8, 10, 12; Тичини П буд. 21, 23; Хвильового М буд. 3, 7, 9, 11а.

Крім того, відключення води у Львові 17 березня чекає мешканців будинку 91 на вулиці Володимира Великого. Відновлення водопостачання заплановано до 18:00.

Підкресоимо також, що згідно із законодавством, вартість одного кубометра води має бути єдиною для всіх споживачів. Однак, враховуючи соціальну складову, було розроблено спеціальне рішення: створено оптового споживача – КП «Винниківське», яке закуповує воду у «Львівводоканалу» за зниженою ціною.

Цей механізм дозволяє знизити тариф для мешканців депресійної лійки до 12,75 грн за кубометр, тоді як львів'яни сплачують 17,29 грн. Для порівняння, у сусідніх громадах тариф перевищує 25 грн, а подекуди сягає 30 грн за кубометр.

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