Несмотря на запрет поднимать цены, украинцы ощутят повышение тарифов на газ во Львове , сообщает Politeka.

Это связано с введением новой услуги – технического обслуживания газовых сетей зданий. Расценки обнародовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины". Это обязательная плата, которую нужно осуществить владельцам квартиры в многоквартирных домах, или "третья платежка".

Стоимость услуги зависит от нескольких факторов: длины газовых сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Также на сумму будет влиять возраст газовых трубопроводов: для старших – (более 25 лет) плата будет поступать раз в три года, для новых – раз в пять лет. Платежки за техническое обслуживание газовых коммуникаций нельзя назвать ежемесячными — они поступают всего раз в несколько лет.

Цены на данную услугу варьируются в зависимости от региона. Также, львовский филиал "Газораспределительных сетей Украины" уже оценил стоимость на 2025 год. Максимальная сумма, которую могут оплатить жители, составляет 481 грн. Это часть общего повышения тарифов на газ во Львове, которая коснется потребителей в этом году.

Этот новый расходный элемент может оказаться неприятным сюрпризом для многих украинцев, ведь дополнительные средства нужно будет заплатить даже без изменения стоимости самого газа.

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