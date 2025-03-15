За останній місяць відбулося подорожчання молочних продуктів у Львові, що позначилося на цінах у магазинах.

Подорожчання молочних продуктів у Львові всіляко позначається на споживанні українців, повідомляє Politeka.

Наприклад, середня ціна пляшки простонаше 1% (900 мл) коштує 47,53 грн. Поточна його вартість у магазинах, таких як Metro, становить 47,53, що на 1,15 більше, ніж у лютому. Цінник молока за місяць зріс з 46,38 до 47,53.

Ще більше зростання відбулося з Яготинським 2,6%. За минулий місяць вартість на нього збільшилася на 5,38 грн, а тепер цей товар коштує становить 56,33 за 900 мл, тоді як у лютому була 50,49. Цей напій продається в таких мережах, як Auchan, Megamarket, Metro та Novus. Ціни варіюються від 52,50 гривні до 64,50, в залежності від магазину, що ще раз підтверджує подорожчання молочних продуктів у Львові.

Сметана Президент 15% також подорожчала. Середня ціна 52,99 грн за 350 г за останній місяць скоротилася на 1,00, але в цілому залишилася стабільною. Цінники в Метро і Новусі коливаються від 51,99 гривні до 53,98.

У той же час, Звени Гора голандський 45% за 1 кг став дорожчим на 47,71 гривні. Його цінник зараз 592,73, хоча в лютому вона була 545,02. Упаковку 285 г цього сиру можна придбати за 159,00, що на 20,00 менше ніж місяць тому.

Нарешті, сир Комо традиційний 50% подорожчав на 19,10. Сьогодні його середній цінник становить 501,83 грн за 1 кг. У лютому він коштував 520,93.

Таким чином, подорожчання молочних продуктів у Львові відображається на загальних цінах на ці продукти.

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