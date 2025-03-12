Подорожчання риби у Львові спостерігається як на ринках, так і в супермаркетах, хоча ціни на деякі види залишилися стабільними, повідомляє Politeka.

Із початком Великого посту, що стартував 3 березня, у Львові традиційно зріс попит на та морепродукти. Багато людей відмовляються від м’яса, шукаючи альтернативні джерела білка, що впливає на вартість цих продуктів.

За словами місцевих продавців, ціни на центральному ринку майже не змінилися за останні два роки. Зокрема, живий короп коштує 165 грн/кг, оселедець – 49-110 грн, а скумбрія – 320. Заморожені креветки продають за 530, а мідії – по 300. Імпортна продукція подорожчала на 15%.

У львівських супермаркетах теж є широкий вибір риби: охолодженої, замороженої та морепродуктів. Наприклад, слабосолена сьомга коштує 320 гривень за 170 грамів, а свіжа форель – 57 за 100 грамів. Щоб залучити покупців, адміністрація магазинів впроваджує знижки.

Подорожчання риби у Львові спостерігається переважно серед імпортної продукції, тоді як місцевий улов залишається доступним. Водночас ціни на ікру значно варіюються – від 100 до 1000 грн за банку. Продавці наголошують, що попит на морепродукти традиційно зростає під час посту, однак ажіотажу цього року поки що немає.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Львів'янин вдавав себе за працівника СБУ: суд вирішив його долю.

Також Politeka писала, Щасливі числа на 2025 рік для Левів: як досягти успіху, використовуючи астрологію.

Як повідомляла Politeka, На Львівщині водій маршрутки висадив дитину на мороз: мала посвідчення особи з інвалідністю.