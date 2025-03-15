За последний месяц произошло подорожание молочных продуктов во Львове, что сказалось на ценах в магазинах.

Подорожание молочных продуктов во Львове всячески сказывается на потреблении украинцев, сообщает Politeka.

Например, средняя цена бутылки простонаше 1% (900 мл) стоит 47,53 грн. Текущая его стоимость в таких магазинах, как Metro, составляет 47,53, что на 1,15 больше, чем в феврале. Ценник молока за месяц вырос с 46,38 до 47,53.

Еще большее увеличение произошло с Яготинским 2,6%. За прошлый месяц стоимость его увеличилась на 5,38 грн, а теперь этот товар стоит составляет 56,33 за 900 мл, тогда как в феврале была 50,49. Этот напиток продается в таких сетях как Auchan, Megamarket, Metro и Novus. Цены варьируются от 52,50 до 64,50 гривны, в зависимости от магазина, что еще раз подтверждает подорожание молочных продуктов во Львове.

Сметана Президент 15% тоже подорожала. Средняя цена 52,99 грн. за 350 г за последний месяц сократилась на 1,00, но в целом осталась стабильной. Ценники в Метро и Новусе колеблются от 51,99 до 53,98 гривны.

В то же время, Звени Гора голландский 45% за 1 кг стал дороже на 47,71 гривны. Его ценник сейчас 592,73, хотя в феврале он был 545,02. Упаковку 285 г этого сыра можно приобрести за 159,00, что на 20,00 меньше месяца назад.

Наконец сыр Комо традиционный 50% подорожал на 19,10. Сегодня его средний ценник составляет 501,83 грн. за 1 кг. В феврале он стоил 520,93.

Таким образом, подорожание молочных продуктов во Львове отражается на общих ценах на эти продукты.

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