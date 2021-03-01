Поклади сміття вздовж залізничної колії міста Львова обурили і шокували пасажирку, але від неї просто вирішили відмахнутися
Про це з'явилася публікація на тематичній сторінці в Facebook.
Пасажирка, яка побувала на Львівському залізничному вокзалі, довго не могла прийти до тями від побаченого. Вся справа в тому, що тепло і тане березневий сніг відкрили її очам сумно видовище.
Купи сміття вздовж залізничних колій не могли порадувати жодної людини. Випиті пляшки, використані стаканчики з-під кави та інший мотлох, все це лежало в очікуванні прибирання.
Невідомо, чому тільки користувачка звернула на це увагу, а не керівництво вокзалу. Швидше за все, начальство цієї установи було зайнято іншими справами.
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Розгнівана жінка вирішила не залишати це просто так. Вона зробила кілька фотографій, де чітко видно посипані сміттям перони, а також шляхи. По суті справи, побачена картина нагадує смітник в центрі міста.
Свої знімки користувачка і платниця податків Мар'яна Троян розмістила на гарячій сторінці міста Львова в мережі.
Під постом жінка написала, що ось так зустрічає своїх гостей Львівський вокзал. Прийміть заходи, попросила небайдужа Українка.
Адже будь-хто вперше відвідав столицю Галичини стане судити по першому враженню про все місто.
Однак, на її зауваження з приводу неподобства, місцевий адміністратор "гарячої лінії" порадив звернутися до керівництва Укрзалізниці. Нібито тільки цьому відомству підпорядковується начальство львівського вокзалу і свою заяву потрібно нести тільки туди.
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