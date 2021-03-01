Жители Львовской области стали свидетелями недавнего прилета клина аистов. По народным приметам такое раннее появление птиц означает приход весны и тепла

Об этом пишет Галина Гупало на своей странице в Facebook.

Аисты, летевшие над Львовской областью ключом, свидетельствуют о скором приходе теплой весны. Такая примета есть у местных жителей, если появились аисты, то следует готовиться к солнцу и уходу зимы.

Ведь многие соскучились по зеленой траве, хорошей погоде и яркому солнцу.

На календаре еще только первое марта, а львовяне уже могут похвастаться увиденным чудом. Прилёт птиц, вестников скорого тепла, может означать только одно, что весна не за горами.

Популярные статьи сейчас

Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»

Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»

Беременная жена "Холостяка" Добрынина поразила кадрами без лифчика и в расстегнутых штанах: "Максимум удовольствия…"

Незамужнюю дочь Сумской обхватил за ягодицы известный россиянин, фото облетело сеть: "Отличная пара"

Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
Показать еще

Доказательством служат опубликованные в сети фотографии, где на снимке можно рассмотреть клином летящих птиц в небе.

Таких кадров разных мест Львовской области появляется все больше, замечены аисты были и непосредственно возле Львова.

Например, в одном из аккаунтов появилась фото этих красивых птиц. Пользовательница откровенно написала, что рада видеть милых пернатых, приносящих счастье, в небе над Щирцем.

Кстати, снимок поражает своей душевностью, а также вызывает позитивные эмоции.

Также пользователь вспомнила народные приметы, связанные с ранним появлением аистов. Она отметила, что по старые люди, увидев такое, предрекали теплое лето. В обычное время птиц ждут только 19 марта.

Теперь после того, как все узнали эту примету, остается дождаться летнего сезона. После можно будет сказать правдивая она или нет.

Аисты, фото: скриншот You Tube

Напомним, на Прикарпатье болезнь продолжает лютовать.

Как сообщала Politeka, скандальный депутат попал в ДТП на Львовщине.

Также Politeka писала, украинцам рассказали приметы ранней весны.