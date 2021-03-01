Жители Львовской области стали свидетелями недавнего прилета клина аистов. По народным приметам такое раннее появление птиц означает приход весны и тепла

Об этом пишет Галина Гупало на своей странице в Facebook.

Аисты, летевшие над Львовской областью ключом, свидетельствуют о скором приходе теплой весны. Такая примета есть у местных жителей, если появились аисты, то следует готовиться к солнцу и уходу зимы.

Ведь многие соскучились по зеленой траве, хорошей погоде и яркому солнцу.

На календаре еще только первое марта, а львовяне уже могут похвастаться увиденным чудом. Прилёт птиц, вестников скорого тепла, может означать только одно, что весна не за горами.

Доказательством служат опубликованные в сети фотографии, где на снимке можно рассмотреть клином летящих птиц в небе.

Таких кадров разных мест Львовской области появляется все больше, замечены аисты были и непосредственно возле Львова.

Например, в одном из аккаунтов появилась фото этих красивых птиц. Пользовательница откровенно написала, что рада видеть милых пернатых, приносящих счастье, в небе над Щирцем.

Кстати, снимок поражает своей душевностью, а также вызывает позитивные эмоции.

Также пользователь вспомнила народные приметы, связанные с ранним появлением аистов. Она отметила, что по старые люди, увидев такое, предрекали теплое лето. В обычное время птиц ждут только 19 марта.

Теперь после того, как все узнали эту примету, остается дождаться летнего сезона. После можно будет сказать правдивая она или нет.

Напомним, на Прикарпатье болезнь продолжает лютовать.

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