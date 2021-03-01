Залежи мусора вдоль железнодорожного путей города Львова возмутили и шокировали пассажирку, но от нее просто решили отмахнуться

Об этом появилась публикация на тематической странице в Facebook.

Пассажирка, побывавшая на Львовском железнодорожном вокзале, долго не могла прийти в себя от увиденного. Все дело в том, что тепло и тающий мартовский снег открыли её глазам печально зрелище.

Кучи мусора вдоль железнодорожных путей не могли обрадовать ни одного нормально человека. Выпитые бутылки, использованные стаканчики из-под кофе и прочий хлам, все это лежало в ожидании уборки.

Неизвестно, почему только пользовательница обратила на это внимание, а не руководство вокзала. Скорее всего, начальство этого учреждения было занято другими делами.

Разгневанная женщина решила не оставлять это просто так. Она сделала несколько фотографий, где четко видны усыпанные мусором перроны, а также пути. По сути дела, увиденная картина напоминает помойку в центре города.

Свои снимки пользовательница и налогоплательщица Марьяна Троян разместила на горячей странице города Львова в сети.

Под постом женщина написала, что вот так встречает своих гостей львовский вокзал. Примите меры, попросила неравнодушная украинка.

Ведь любой впервые посетивший столицу Галичины станет судить по первому впечатлению обо всем городе.

Однако, на её замечание по поводу творящегося безобразия, местный администратор «горячей линии» посоветовал обратиться к руководству Укрзализныцы. Якобы только этому ведомству подчиняется начальство Львовского вокзала и свое заявление нужно нести только туда.

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