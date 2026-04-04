Дефицит продуктов во Львовской области остается контролируемым, однако в ближайший период возможен временный рост цен.

С начала весны специалисты фиксируют дефицит продуктов во Львовской области, связанный с нехваткой тепличных томатов на рынке, передает Politeka.

Ситуация уже оказывает влияние на ассортимент и цены в торговых точках.

Сокращения предложения объясняют ограниченным производством в прифронтовых регионах, а также сложностями с доставкой. Раньше значительная часть тепличной продукции поступала из Каменки-Днепровской Запорожской области, где до полномасштабной войны выращивали до 30-40% томатов с высокой добавленной стоимостью.

В открытом грунте ситуация остается более стабильной, однако объемов для переработки не хватает. Продукция для свежего потребления присутствует, однако сегмент переработки испытывает недостаток.

Несмотря на общее сокращение, тепличное направление показывает постепенное восстановление. Эксперты прогнозируют рост производства в ближайшие годы благодаря высоким ценам на продукцию.

Нехватка стимулирует импорт. Основные поставки поступают из Турции, Польши и Румынии и такая тенденция сохранится до появления нового урожая.

Также следует отметить, что дополнительное влияние на цены оказывает подорожание горючего, что увеличивает затраты на производство и транспортировку. Это также сказывается на стоимости других продуктов и усиливает инфляционное давление.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области остается контролируемым, однако в ближайший период возможен временный рост цен на томаты и сопутствующую продукцию.

Ожидается, что после поступления продукции на новый урожай ситуация постепенно выровняется, а цены стабилизируются.

