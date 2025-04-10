Местные столкнулись с тем, что периодические скидки на товары не перекрывают подорожание молочных продуктов во Львове.

Подорожание молочных продуктов во Львове остается болезненным вопросом для кошелька каждого местного, сообщает Politeka.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили рассказал, что хотя переработчики пытаются держать баланс, инфляция диктует свое и подорожание молочных продуктов становится все более заметным.

Он отметил, что сейчас пастеризованная продукция жирностью 2,5% стоит 59 гривен за килограмм – это столько же, как и в прошлом месяце. Но если сравнить с прошлым годом, то есть +26% — на 12 больше.

С кефиром та же история: 2,5% жирности — в среднем 70, что на 30% больше, чем в 2024 году. Питьевой йогурт в бутылках и картоне держится на уровне 111 гривен, что на четверть превышает стоимость в прошлом году. Для товаров в стаканах еще большая разница: 159, а прирост почти на 27.

Подорожание молочных продуктов во Львове отразилось и на сметане жирностью 15%, ведь она выросла на 4% только за последний месяц. Сейчас товар стоит 175. Если же вспомнить, сколько платили в прошлом году — есть +38%. Не обошлось без масла. Пачка жирностью 73% (180 г) в настоящее время стоит почти 108 — на 45% прирост. А вариант с жирностью 82,5% – уже 118 грн.

Хотя в последний месяц наблюдается некоторая стабилизация на рынке, специалисты связывают это не с понижением инфляционного давления, а с падением цены на сырье — оно уже потеряло 18% стоимости от декабрьских максимумов.

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