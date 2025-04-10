Подорожание молочных продуктов во Львове остается болезненным вопросом для кошелька каждого местного, сообщает Politeka.
Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили рассказал, что хотя переработчики пытаются держать баланс, инфляция диктует свое и подорожание молочных продуктов становится все более заметным.
Он отметил, что сейчас пастеризованная продукция жирностью 2,5% стоит 59 гривен за килограмм – это столько же, как и в прошлом месяце. Но если сравнить с прошлым годом, то есть +26% — на 12 больше.
С кефиром та же история: 2,5% жирности — в среднем 70, что на 30% больше, чем в 2024 году. Питьевой йогурт в бутылках и картоне держится на уровне 111 гривен, что на четверть превышает стоимость в прошлом году. Для товаров в стаканах еще большая разница: 159, а прирост почти на 27.
Подорожание молочных продуктов во Львове отразилось и на сметане жирностью 15%, ведь она выросла на 4% только за последний месяц. Сейчас товар стоит 175. Если же вспомнить, сколько платили в прошлом году — есть +38%. Не обошлось без масла. Пачка жирностью 73% (180 г) в настоящее время стоит почти 108 — на 45% прирост. А вариант с жирностью 82,5% – уже 118 грн.
Хотя в последний месяц наблюдается некоторая стабилизация на рынке, специалисты связывают это не с понижением инфляционного давления, а с падением цены на сырье — оно уже потеряло 18% стоимости от декабрьских максимумов.
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