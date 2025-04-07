Украинцам рассказали, будут ли применены графики отключения света во Львове на 8 апреля.

Графики отключения света во Львове на 8 апреля не запланированы, однако жителям следует быть готовы к возможным изменениям, поскольку ситуация в энергосистеме остается нестабильной, сообщает Politeka.

В "Укрэнерго" отмечают необходимость экономного потребления электроэнергии, особенно в периоды пиковой нагрузки с 09:00 до 21:00, когда потребление электричества обычно растет.

Сейчас ситуация с электроснабжением в городе Льва не требует применения расписания , но энергетики предупреждают, что в случае ухудшения энергосистемы или чрезвычайных ситуаций могут быть введены ограничения. Потребителям рекомендуется по возможности ограничить использование мощных электроприборов и не включать их одновременно.

Изменения в графиках отключения света во Львове на 8 апреля могут быть объявлены в любой момент. В случае необходимости жители получат уведомления через официальные каналы связи. Это могут быть как плановые, так и аварийные обесточивания, на которые энергетики предоставят актуальную информацию вовремя. Для проверки информации потребители могут обращаться на официальные сайты энергетических компаний или использовать чат-боты в Viber и Telegram.

Поскольку в стране длится период энергодефицита из-за резкого похолодания, что повлекло за собой повышение нагрузки на электросеть, даже при стабильном электроснабжении, энергетики напоминают о важности рационального использования электроэнергии.

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