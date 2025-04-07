2025 року українці мають бути готові до сплати податку на нерухомість у Львові, тому важливо знати кілька правил.

Розмір ставки податку на нерухомість у Львові 1% за кожен зайвий квадратний метр, повідомляє Politeka.net.

Як інформує Державна податкова служба, до 1 липня кожного року львів'яни, які мають сплатити суму, надсилає власникам житла повідомлення, що містить: розрахунок суми; реквізити для сплати; інформацію про об’єкт (адреса, площа, наявність пільг).

Оподаткування нараховується на площу житла, що перевищує визначені ліміти: для квартир – понад 60 квадратний метр, для будинків – понад 120 кв. м. Якщо власник має кілька об'єктів, площу всіх їх підсумовують, після чого застосовуються відповідні знижки.

Якщо ваша квартира має площу 85 кв. м, сума нараховуватиметься лише на 25 кв. м (85-60 = 25).

Для власників великих квартир (понад 300 кв. м) та будинків (понад 500 кв. м) встановлений додатковий фіксована сума – 25 000 грн на рік за кожен такий об'єкт.

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Існують категорії громадян, які не зобов'язані платити: власники квартир до 60 кв. м та будинків до 120 кв. м; львів'яни, чиє житло стало непридатним через війну; жителі тимчасово окупованих територій.

А також багатодітні сім'ї, матері, які виховують дітей-сиріт або дітей з інвалідністю і релігійні організації та заклади освіти.

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