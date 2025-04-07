Синоптики уже рассказали, что можно ожидать от прогноза погоды во Львове на 8 апреля.

Прогноз погоды во Львове на 8 апреля обещает облачные и холодные погодные условия с дождем и снегом, который продлится в течение дня, сообщает Politeka.

Утром температура воздуха будет колебаться в -3°C, с повышением до +2°C к полудню, а к вечеру температура опустится до 0°C. Ветер будет умеренным до 4 м/с, а влажность воздуха вырастет до 97% в утренние часы. Днем ветер усилится, вероятность осадков достигнет 81%, с дождем и снегом.

Небо во Львове будет покрыто облаками с самого утра, и облака не рассеются до вечера. Прогнозируют значительные осадки, чередующиеся со снегом и дождем, создавая неблагоприятные условия для прогулок на улице. В связи с этим жителям Львова советуют одеваться теплее и быть готовыми к переменам в течение дня.

Согласно народному прогнозу погоды на 8 апреля, этот день был важным праздником для женщин, заканчивающих последнюю пряжу перед завершением зимы. Считалось, что если в эти сутки восход солнца был ярким, то это означало, что снег совсем скоро сойдет. Наши предки приметили, что наши предки заметили, если в этот день атмосфера хорошая, то и весна будет хорошей. Можно надеяться, что погодные условия в этот день могут указывать на то, какой будет осень.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней во Львове будет прохладно с возможными повторными волнами похолодания, поэтому жителям города следует быть готовыми к изменениям в температуре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Украинцы должны подать декларацию и доплатить налоги: каких доходов касается.

Також Politeka писала, Украинцы обязаны уплатить налоги на некоторые автомобили: какие суммы и перечень марок.