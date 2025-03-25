Прогноз погоды во Львове на 26 марта сулит весеннее тепло и комфортные условия, сообщает Politeka.

Температура воздуха днем ​​составит +15°C, а ночью опустится до +1°C. В то же время, осадков не ожидается, хотя днем ​​возможно незначительное увеличение облачности. Утро и вечер будут оставаться ясными и солнечными.

Атмосферное давление колеблется от 737 до 739 мм рт. ст., а уровень влажности будет изменяться от 43% в разгар дня до 95% ночью. Ветер будет лёгким и умеренным – от 0,5 до 2,6 м/с. Синоптики прогнозируют стабильную погоду без дождей или резких изменений.

По народным приметам, если 26 марта туман, то лето будет дождливым. Также предки следили за прилетом птиц: первые жаворонки обещали быстрое потепление, а прилет зябликов указывал на вероятное похолодание.

Исторически в этот день в городе наблюдаются значительные температурные колебания. В 1973 и 2015 годах была зафиксирована рекордно высокая температура +19°C, тогда как в 1962 году столбики термометров показали -8°C.

В общем, прогноз погоды во Львове на 26 марта благоприятный. Это отличный день для прогулок, наблюдений за природой и наслаждения весенним теплом. Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, ведь ясное утро и теплый день обещают много весеннего солнца.

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