Прогноз погоды во Львове на 18 марта ожидается переменная облачность, сообщает Politeka.

Утро начнется ясным небом, но уже в середине дня появятся облака, которые останутся до самого вечера. Несмотря на пасмурные погодные условия во второй половине дня, осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью снизится до -6°C , а днем ​​прогреется только до +2°C . Из-за ветра, достигающего 4,1 м/с , температура будет ощущаться еще холоднее. Атмосферное давление будет стабильным – 746 мм рт. ст. , а влажность будет меняться в течение дня: ночью она достигнет 78% , а днем ​​уменьшится до 39% .

По многолетним наблюдениям самым теплым этот день был в 1990 году – тогда температура достигла +18°C . А вот в 2013 году в этот день зафиксировали -15 ° C , что стало рекордно низким показателем.

Народные приметы говорят, что с 18 марта начинаются активные работы в огороде. Если в этот день слышен гром – стоит высаживать молодые деревья. А утки, активно плавающие в воде, предвещают тёплую весну.

Следовательно, по предсказанию синоптиков, в ближайшие дни атмосфера в городе будет оставаться относительно прохладной, но без осадков. Прогноз погоды во Львове на 18 марта показывает, что весеннее тепло еще впереди, однако изменения в атмосфере уже ощущаются.

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