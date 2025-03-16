Прогноз погоди у Львові на тиждень з 17 по 23 березня передбачається мінливі умови, але все ж сприятливі.

Прогноз погоди у Львові на тиждень з 17 по 23 березня обіцяє цікаві зміни: від снігу та похмурих ранків до ясних і сонячних днів, повідомляє Politeka.

У понеділок, 17 березня, вранці очікується сніг, який до опівдня повинен припинитися. До вечора проясниться, і небо стане безхмарним. Температура вдень близько +3°C, але вночі може опуститися до -3°C. Вітер буде помірним, а ймовірність опадів у другій половині дня дуже низька.

18 числа буде хмарний день, але до вечора хмари розсіються. Стовпчики термометрів вдень не перевищать +3°C, а в нічну пору очікується -5°C. Цієї доби народний прогноз обіцяє сприятливі умови для садівників, оскільки саме з цього часу починається підготовка до весняних посадок.

На наступний день, 19-го, буде ясно і тепло, термометри вдень покажуть до +6°C. Вранці небо буде без опадів. Така погода є чудовим знаком для того, щоб почати підготовку до наступних теплих днів.

20 числа Львів буде під впливом безхмарного ранку і ясного дня, температура вдень підніметься до +10°C. Вночі ще буде прохолодно, до -5°C, але загалом без опадів.

21-го настане день весняного рівнодення. Середня температура дня вдень досягне +12°C, а вночі близько 0°C. Очікується безхмарне небо, і до кінця дня воно залишатиметься ясним. Це ідеальний час для початку робіт.

22 березня у Львові також буде ясно, стовпчики термометрів досягнуть +15°C. Хмар на небі не буде, опадів теж.

23 число буде ясним днем, з температурою до +17°C вдень. Без хмар, і дощу. Згідно з народними прикметами, рибалки можуть очікувати гарний улов, якщо весняні струмки не замерзли.

Отже, прогноз погоди у Львові на тиждень з 17 по 23 березня свідчить про сприятливі умови для весняних робіт, хоча й з можливими похолоданнями вночі.

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