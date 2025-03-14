В марте 2025 года местные жители стали свидетелями очередного подорожания кофе во Львове, а также других продуктов, сопровождающих этот популярный напиток.

Подорожание кофе во Львове сопровождалось переписанием ценников и на сахар и сливки, сообщает Политека.

По данным мониторинга, проведенного порталом Минфин, популярная банка Nescafe Gold в объеме 210 граммов в марте выросла до 408,85, что на 4,8% больше, чем в феврале.

В магазинах города стоимость этого продукта варьируется: от 372,20. в сети Auchan до 445,50 грн. в Megamarket. Это уже сказалось на ежедневных расходах любителей напитка.

Сахар также претерпел изменения. В марте средняя стоимость килограмма выросла до 35,17, что на 1,6% больше по сравнению с февралем. В магазинах Megamarket цена достигла 42,00 грн, что значительно выше среднего по рынку, тогда как в таких сетях как Auchan, Novus и Metro цены сохраняются на уровне около 32,90.

Что касается сливок, то на продукт от Простоквашино 10% жирности также переписали ценник. Средняя стоимость 200 мл в марте составила 34,46 грн, что на 4,1%, чем в феврале. Стоимость сливок в разных торговых сетях варьируется от 32,89 грн у Novus до 37,30 в Megamarket.

Таким образом, подорожание кофе во Львове, а также других сопутствующих продуктов создает дополнительную нагрузку на бюджеты потребителей.

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