Местные жители заметили удорожание свинины во Львове, узнайте, сколько придется заплатить на праздник.

Подорожание свинины во Львове может произойти в ближайшие недели из-за приближающихся Пасхальных праздников, сообщает Политека.

В ассоциации "АСУ" отмечают, что уже сейчас наблюдается постепенное рост ценников. Это подтверждают данные еженедельного мониторинга.

Аналитики говорят, что цены на мясо остаются в пределах уровня прошлой недели, но заметно увеличилось количество случаев корректировки стоимости в сторону повышения. В настоящее время закупочная стоимость свиней убойных кондиций колеблются в пределах 74-77 грн/кг.

В то же время максимальные цены на этой неделе зафиксированы не только на востоке, но и в центральных областях страны. В среднем по рынку цены выросли на 0,3%, достигнув отметки в 74,8 грн/кг.

Эксперты также отмечают, что мнения мясопереработчиков по поводу дальнейшего подорожания свинины во Львове расходятся. Большинство считает, что стоимость останется стабильной, однако некоторые не исключают вероятность повышения.

Несмотря на то, что спрос на мясо остается на стабильном уровне, отмечена незначительная активизация со стороны предприятий, занимающихся глубокой переработкой этого продукта. Они закупают дополнительные объемы сырья для изготовления мясных изделий к Пасхе.

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