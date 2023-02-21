Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП. Следователи собрали безоговорочные доказательства вины митрополита в разжигании межконфессиональной розни. Священнослужитель в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

Надо сказать, что украинцы в комментариях к этому посту очень бурно отреагировали на обыски и вручение подозрения священнослужителю московского патриархата. Так, многие считают, что Служба безопасности все делает правильно, проверяя священников российской церкви.

"Очень хотелось бы, чтобы все ваши задержания закончились судебными делами и адекватными приговорами для оборотней в рясах".

"Разоблачается вся правда о "святости".

"Противно то, что их потом большинство отпускают".

"Надо вычистить эту нечисть из всех украинских святынь".

"А теперь еще перешерстите всю область".

"Этих бизнесменов необходимо конкретно и тщательно проверить каждого, и в каждом регионе страны".

"Московские попы в качестве российских агентов влияния глубоко укоренились на Черкасщине и отравляют сознание малодушных украинцев".

"Мне Украина напоминает студенческое общежитие, все делается в последний момент. Как это все раньше могло просто так существовать? Неясно".

"Уже давно пора ему поститься на баланде в тюрьме. Может на него "просветление" сойдет".

"Я люблю нашу СБУ! Наконец-то. Этот паразит своей наглостью всю область получил".

Напомним, Повестки после скандала в Одессе будут выдавать по-новому: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, Украинцы ощутят весеннее тепло в конце февраля: когда воздух прогреется до +17.

Также Politeka писала, что В ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке: "Это ключ".