Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП. Следователи собрали безоговорочные доказательства вины митрополита в разжигании межконфессиональной розни. Священнослужитель в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.
Надо сказать, что украинцы в комментариях к этому посту очень бурно отреагировали на обыски и вручение подозрения священнослужителю московского патриархата. Так, многие считают, что Служба безопасности все делает правильно, проверяя священников российской церкви.
"Очень хотелось бы, чтобы все ваши задержания закончились судебными делами и адекватными приговорами для оборотней в рясах".
"Разоблачается вся правда о "святости".
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"Противно то, что их потом большинство отпускают".
"Надо вычистить эту нечисть из всех украинских святынь".
"А теперь еще перешерстите всю область".
"Этих бизнесменов необходимо конкретно и тщательно проверить каждого, и в каждом регионе страны".
"Московские попы в качестве российских агентов влияния глубоко укоренились на Черкасщине и отравляют сознание малодушных украинцев".
"Мне Украина напоминает студенческое общежитие, все делается в последний момент. Как это все раньше могло просто так существовать? Неясно".
"Уже давно пора ему поститься на баланде в тюрьме. Может на него "просветление" сойдет".
"Я люблю нашу СБУ! Наконец-то. Этот паразит своей наглостью всю область получил".
Напомним, Повестки после скандала в Одессе будут выдавать по-новому: что нужно знать.
Как сообщала Politeka, Украинцы ощутят весеннее тепло в конце февраля: когда воздух прогреется до +17.
Также Politeka писала, что В ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке: "Это ключ".