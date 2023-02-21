Це свято щорічне, відзначається 21 лютого, починаючи з 2000 року.

Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.

З приводу свята в Православній церкві України вирішили нагадати, що слово Боже найкраще сприймається і розуміється саме рідною мовою.

церква, свічки, молитва, релігія

«Бо сказав же апостол Павло: «Коли я молюся незнайомою мовою, то хоч i дух мiй молиться, але розум мiй лишається безплiдним» (1 Кор. 14: 14). Мова прокладає людині шлях до Господа. Бог промовляє до нас рідною, зрозумілою нам мовою. Молитва рідною мовою лине від самого серця, вона справді торкається душі, глибинно і щиро. Саме така молитва є живою і дієвою – коли ми розуміємо та відчуваємо кожне слово, яке промовляємо. Рідна мова – це ключ до нашої духовної свободи, тож маємо його берегти і не дати вкрасти ворогу», - підкреслили на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.

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Також в ПЦУ зазначили, що рідна мова поєднує минуле з сучасним, викарбовує майбутнє і забезпечує буття нації, а коли зникає рідна мова – розчиняється і народ.

прапор України, ЗСУ

Нагадаємо, митрополит Епіфаній розповів, як пережити чорні дні, які насуваються.

Крім того, Politeka.net писала, що митрополит Епіфаній потужно звернувся до українців.

Також повідомлялось, що українці помітили неприємний нюанс у переході УГКЦ на новий календар.