Сьогодні у світі відзначається особливий день – Міжнародний день рідної мови, який також називають Днем материнської мови.

Це свято щорічне, відзначається 21 лютого, починаючи з 2000 року.

Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.

З приводу свята в Православній церкві України вирішили нагадати, що слово Боже найкраще сприймається і розуміється саме рідною мовою.

«Бо сказав же апостол Павло: «Коли я молюся незнайомою мовою, то хоч i дух мiй молиться, але розум мiй лишається безплiдним» (1 Кор. 14: 14). Мова прокладає людині шлях до Господа. Бог промовляє до нас рідною, зрозумілою нам мовою. Молитва рідною мовою лине від самого серця, вона справді торкається душі, глибинно і щиро. Саме така молитва є живою і дієвою – коли ми розуміємо та відчуваємо кожне слово, яке промовляємо. Рідна мова – це ключ до нашої духовної свободи, тож маємо його берегти і не дати вкрасти ворогу», - підкреслили на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.

Також в ПЦУ зазначили, що рідна мова поєднує минуле з сучасним, викарбовує майбутнє і забезпечує буття нації, а коли зникає рідна мова – розчиняється і народ.

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