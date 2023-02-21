Об этом заявил украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда".
По его словам, он в большинстве своем общается на украинском языке, но бывает, что «вылетают какие-то слова».
«Но я вам хочу сказать на этот счет, что мы не должны заставлять людей говорить на украинском языке. Кто-то родился в той части Украины, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где исключительно на русском. Мы не должны таких людей осуждать. Им нужно помогать», – подчеркнул Усик.
Боксер также отметил, что чем больше людей будут заставлять что-то делать, тем больше они будут ставить перед собой забор. Усик уверен, что каждый украинец придет к тому, чтобы общаться на родном языке.
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«Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец. Надо помогать, а не быть, как говорится, плохим прокурором», - сказал Усик.
Комментируя заявление Усика, пользователи соцсетей отметили, что «все круто сказал»:
«Усику уважение, крутяк!», «Усик молодец!».
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.
Также сообщалось, что Александр Усик довел россиян до белого каления новым заявлением о Руси.