«Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец».

Об этом заявил украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда".

По его словам, он в большинстве своем общается на украинском языке, но бывает, что «вылетают какие-то слова».

«Но я вам хочу сказать на этот счет, что мы не должны заставлять людей говорить на украинском языке. Кто-то родился в той части Украины, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где исключительно на русском. Мы не должны таких людей осуждать. Им нужно помогать», – подчеркнул Усик.

Боксер также отметил, что чем больше людей будут заставлять что-то делать, тем больше они будут ставить перед собой забор. Усик уверен, что каждый украинец придет к тому, чтобы общаться на родном языке.

«Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец. Надо помогать, а не быть, как говорится, плохим прокурором», - сказал Усик.

Комментируя заявление Усика, пользователи соцсетей отметили, что «все круто сказал»:

«Усику уважение, крутяк!», «Усик молодец!».

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.

Также сообщалось, что Александр Усик довел россиян до белого каления новым заявлением о Руси.

Ранее Александр Усик эмоционально вступился за УПЦ.