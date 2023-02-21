Речь идет о процедуре смены собственника.

«Если вы недавно приобрели жилье, вам необходимо провести стандартную процедуру смены собственника домохозяйства в ГК «Нафтогаз Украины», - отметили на официальной странице компании в Facebook.

Для этого необходимо собрать следующие документы: ИНН (РНОКПП), документ, подтверждающий право собственности на жилье, заявление на присоединение.

Собранный пакет документов можно отсканировать или сделать четкие фото и отправить на электронную почту. Или отправить копии документов по почте.

«Обратитесь в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ. Кроме указанного пакета документов, возьмите с собой паспорт или ID-карту. Обратите внимание: отправленные вами документы обрабатываются в порядке очереди. Просмотреть внесенные изменения вы сможете в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Напомним, потребители пожаловались "Нафтогазу" на махинации.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" разъяснил неприятную проблему, с которой столкнулись украинцы.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".