Мова йде про процедуру зміни власника.
«Якщо ви нещодавно придбали помешкання, вам необхідно провести стандартну процедуру зміни власника домогосподарства у ГК «Нафтогаз України», - зазначили на офіційній сторінці компанії в Facebook.
Для цього необіхдно зібрати такі документи: ІПН (РНОКПП), документ, що підтверджує право власності на житло, заяву на приєднання.
Зібраний пакет документів можна або відсканувати чи зробити чіткі фото і надіслати на електронну пошту. Або ж надіслати копії документів поштою.
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«Зверніться до найближчого відділення банка-партнера ПУМБ. Окрім зазначеного пакету документів, візьміть із собою ваш паспорт або ID-картку. Зверніть увагу: надіслані вами документи обробляються у порядку черги. Переглянути внесені зміни ви зможете в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ», - підкреслили в «Нафтогазі».
Нагадаємо, споживачі поскаржились "Нафтогазу" на махінації.
Також повідомлялось, що "Нафтогаз" роз'яснив неприємну проблему, з якою зіткнулися українці.
Крім того, Politeka.net писала про скандал навколо "Нафтогаза".