Жінка звернулася з позовом до міського суду через те, що їй не призначалась пенсія у Львові.

Українці не призначалась пенсія у Львові через те, що ПФУ перестав надсилати виплати на її банківську картку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду.

Жінка, яка належить до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, звернулася з позовом через те, що їй не призначалась пенсія у Львові. Вона посилалась на рішення Львівського окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною відмову ПФУ в перерахунку та виплаті державної й додаткової виплати за період з 1 січня по 2 серпня 2014 року.

В рішенні було зобов’язано Пенсійний фонд повторно розглянути її заяву від 12.06.2018 року, і в березні 2021 року перерахунок здійснено, а недоплачену суму зараховано на рахунок заявниці.

Однак, оскільки виплати тривалий час не проводилися в повному обсязі, львів'янка звернулась із вимогою про компенсацію втрати частини доходів. Йдеться про суму в розмірі 53 903 гривень за період з січня 2014 по березень 2021 року.

У Пенсійному фонді стверджували, що жінка не подавала відповідну заяву і тому її позов є передчасним. Проте суд встановив, що така заява була подана 23.11.2023, а 11.12.2023 було офіційно відмовлено у компенсації. Тож аргументи відповідача про передчасність позову відкинули.

В результаті підтримано розрахунок позивачки, зауваживши, що Пенсійний фонд не надав жодного контррозрахунку. Також було наголошено, що пенсія у Львові та компенсація має виплачуватись незалежно від того, коли саме були нараховані кошти, якщо йдеться про регулярні виплати.

У результаті суд ухвалив рішення повністю задовольнити позов і зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області виплатити жінці компенсацію в сумі 53 903 гривень за порушення строків надання коштів.

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