Женщина обратилась с иском в городской суд из-за того, что ей не назначалась пенсия во Львове.

Украинке не назначалась пенсия во Львове из-за того, что ПФУ перестал присылать выплаты на ее банковскую карту, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Галицкого районного суда.

Женщина, которая принадлежит к 1 категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, обратилась с иском из-за того, что ей не назначалась пенсия во Львове. Она ссылалась на решение Львовского окружного административного суда, которым был признан противоправным отказ ПФУ в перерасчете и выплате государственной и дополнительной выплаты за период с 1 января по 2 августа 2014 года.

В решении было обязано Пенсионный фонд повторно рассмотреть его заявление от 12.06.2018 года, и в марте 2021 года перерасчет осуществлен, а недоплаченная сумма зачислена на счет заявительницы.

Однако, поскольку выплаты длительное время не производились в полном объеме, львовянка обратилась с требованием о компенсации потери части доходов. Речь идет о сумме в размере 53 903 гривен за период с января 2014 года по март 2021 года.

В Пенсионном фонде утверждали, что женщина не подавала соответствующее заявление и поэтому ее иск преждевременный. Однако суд установил, что такое заявление было подано 23.11.2023, а 11.12.2023 было официально отказано в компенсации. Так что аргументы ответчика о преждевременности иска отвергли.

В результате поддержан расчет истицы, отметив, что Пенсионный фонд не предоставил ни одного контррасчета. Также отмечалось, что пенсия во Львове и компенсация должна выплачиваться независимо от того, когда именно были начислены средства, если речь идет о регулярных выплатах.

В результате суд принял решение полностью удовлетворить иск и обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области выплатить женщине компенсацию в сумме 53 903 гривен за нарушение сроков предоставления средств.

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