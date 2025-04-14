Подорожчання консервів у Львові зафіксовано у супермаркетах та місцевих магазинах, що пояснюється низкою економічних чинників, повідомляє Politeka.net.

Це можна помітити з даних, які опублікували на сайті Мінфін.

Проаналізувавши дані Мінфіну та актуальні цінники в супермаркетах, помітно, що особливо здорожчала кабачкова ікра (440 г). У квітні 2025 року її середня вартість досягла 83,69 грн — це на 20,70 більше, ніж у березні. Тоді ціна коливалась у межах від 59,99 до 82,79 гривень, а вже на початку квітня зросла до нового максимуму.

Цінові зміни торкнулися й інших товарів. Наприклад, консервована кукурудза торгової марки «Верес» (340 г) подорожчала із 55,89 до 56,42 гривень. Попри відносну стабільність, навіть незначне зростання стало відчутним для споживачів.

Подорожчання консервів у Львові зафіксоване й на оливки: так, чорні оливки з кісточкою «Іберіка» (300 г) у квітні коштують у середньому 96,86 гривень.

Також бички у томаті від «Аквамарин» (230 г) здорожчали з 91,81 до 97,10 грн. Натуральні сардини (230 г) піднялися в ціні з 66,27 до 70,77 грн, а шпроти в олії тієї ж марки (150 г) подорожчали з 77,19 до 84,30 грн.

Загалом зростання цін пов’язують із подорожчанням сировини, збільшенням виробничих витрат і коливанням валютного курсу.

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