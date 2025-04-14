Подорожание консервов во Львове связывают с подорожанием сырья, увеличением производственных затрат и колебанием валютного курса.

Подорожание консервов во Львове зафиксировано в супермаркетах и ​​местных магазинах, что объясняется рядом экономических факторов, сообщает Politeka.net.

Это можно заметить из данных, опубликованных на сайте Минфин.

Проанализировав данные Минфина и актуальные ценники в супермаркетах, заметно, что особенно подорожала кабачковая икра (440 г). В апреле 2025 года ее средняя стоимость достигла 83,69 – это на 20,70 больше, чем в марте. Тогда цена колебалась от 59,99 до 82,79 гривен, а уже в начале апреля выросла до нового максимума.

Ценовые изменения затронули и другие товары. К примеру, консервированная кукуруза торговой марки «Верес» (340 г) подорожала с 55,89 до 56,42 гривен. Несмотря на относительную стабильность, даже незначительный рост стал ощутимым для потребителей.

Подорожание консервов во Львове зафиксировано и на оливки: так, черные оливки с косточкой «Иберика» (300 г) в апреле стоят в среднем 96,86 грн.

Также бычки в томате от Аквамарин (230 г) подорожали с 91,81 до 97,10 грн. Натуральные сардины (230 г) поднялись в цене с 66,27 до 70,77 грн, а шпроты в масле той же марки (150 г) подорожали с 77,19 до 84,30 грн.

В целом рост цен связывается с удорожанием сырья, увеличением производственных затрат и колебанием валютного курса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.