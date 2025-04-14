Спочатку діяла грошова допомога у Львові та області, проте нещодавно вона була розширена.

Грошова допомога у Львові та області виплачується Карітас Чеської Республіки в Україні (Caritas Czech Republic in Ukraine), повідомляє Politeka.net.

Пресслужба благодійного фонду оголосила про відкриття відбору на програму грантів на навчання та підвищення кваліфікації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Громадяни, які бажають долучитися до програми від Caritas Czech Republic in Ukraine, мають самостійно обрати напрям навчання, а також визначити заклад або організацію, де проходитимуть курси. Свій вибір необхідно аргументувати у відповідній анкеті для участі в грантовій програмі.

Подати заявку можна до 1 травня 2025 року, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Фінансова підтримка надається на навчання та підвищення кваліфікації. Визначено категорії українців, які можуть взяти участь у програмі:

внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки після 24 лютого 2022 року;

жителі зазначених регіонів;

усі, хто прагне здобути нові знання для особистісного та професійного зростання.

Спочатку діяла грошова допомога у Львові та області, проте нещодавно вона була розширена. Тепер проєкт діє також у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

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