Денежная помощь во Львове и области выплачивается Каритас Чешской Республики в Украине (Caritas Czech Republic in Ukraine), сообщает Politeka.net.
Прессслужба благотворительного фонда объявила об открытии отбора на программу грантов для обучения и повышения квалификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Граждане, желающие присоединиться к программе Caritas Czech Republic in Ukraine, должны самостоятельно выбрать направление обучения, а также определить заведение или организацию, где будут проходить курсы. Свой выбор необходимо аргументировать в соответствующей анкете для участия в грантовой программе.
Подать заявку можно до 1 мая 2025, заполнив специальную онлайн-форму.
Финансовая поддержка предоставляется на обучение и повышение квалификации. Определены категории украинцев, которые могут принять участие в программе:
- внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года;
- жители указанных регионов;
- все, кто стремится получить новые знания для личностного и профессионального роста.
Сначала действовала денежная помощь во Львове и области, однако недавно она была расширена. Теперь проект действует в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
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