Подорожчання риби у Львові, як і по всій Україні, стало помітним явищем у березні та квітні 2025 року.

Подорожчання риби у Львові стало особливо неприємною новиною для любителів цього продукту, повідомляє Politeka.

Багато людей притримуються Великого посту, або не можуть обійтися без цього смаколика через медичні показання та дієти. Однак, цінова ситуація вносить свої корективи у сімейний б'юджет.

Ціни на цей товар то морепродукти показують різні тенденції. Найбільше здешевшав короп, хоча його вартість залишається значною для багатьох звичайних споживачів. Так, середня вартість живого коропа знизилась до 150,10 грн/кг, що на 3,5% дешевше, ніж у лютому (155,48).

Якщо ж мова йде про потрошений короп, то за нього доведеться платити майже на 2% менше, проте все одно доволі багато - до 195,30 гривень. Мережа Auchan пропонує найвигідніші варіанти: живий тут коштує 139,00, а потрошений — 169,00 грн/кг. Це може бути гарним варіантом для тих, хто хоче заощадити.

Подорожчання риби у Львові також поки не торунулося оселедця. Слабосолоний коштує в середньому 192,00, що на 2% менше порівняно з лютим. Найдешевшого ж можна знайти в Novus — 169,00. Водночас у Megamarket вартість значно вища — 228,00.

Інша важлива складова продовольчого кошика для багатьох, скумбрія, також зазнала змін. Свіжоморожена скумбрія стала трохи дешевшою, її середня вартість впала на 1,5%. Заплатити за кілограм доведеться 195,30. Однак варто зазначити, що різниця між торговими мережами значна — від 169,00 у Novus до 221,60 у Megamarket.

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