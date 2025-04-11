Подорожание рыбы во Львове, как и по всей Украине стало заметным явлением в марте и апреле 2025 года.

Подорожание рыбы во Львове стало особенно неприятной новостью для любителей этого продукта, сообщает Politeka.

Многие люди придерживаются Великого поста или не могут обойтись без этого вкусности из-за медицинских показаний и диет. Однако ценовая ситуация вносит свои коррективы в семейный бюджет.

Цены на этот товар и морепродукты показывают разные тенденции. Больше подешевел карп, хотя его стоимость остается значительной для многих обычных потребителей. Так, средняя стоимость живого карпа снизилась до 150,10 грн/кг, что на 3,5% дешевле, чем в феврале (155,48).

Если же речь идет о разбитом карпе, то за него придется платить почти на 2% меньше, однако все равно достаточно много - до 195,30 гривен. Сеть Auchan предлагает самые выгодные варианты: живой здесь стоит 139,00, а разбитый — 169,00 грн/кг. Это может быть хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить.

Подорожание рыбы во Львове также пока не коснулась сельди. Слабосоленый стоит в среднем 192,00, что на 2% меньше по сравнению с февралем. Дешевого же можно найти в Novus - 169,00. В то же время в Megamarket стоимость значительно выше – 228,00.

Другая важная составляющая продовольственной корзины для многих, скумбрия, также претерпела изменения. Свежемороженая скумбрия стала немного дешевле, ее средняя стоимость упала на 1,5%. Заплатить за килограмм придется 195,30. Однако стоит отметить, что разница между торговыми сетями значительна – от 169,00 у Novus до 221,60 у Megamarket.

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