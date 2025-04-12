Подорожчання кави у Львові вже стало помітним для всіх, хто не уявляє свій день без чашки ароматного напою.

Подорожчання кави у Львові дуже позначилося на витратах звичайних покупців, повідомляє Politeka.

Відповідно до цінників у різних супермаркетах, в березні 2025 року вартість на популярний Nescafe Gold у місті різко зросли, і це відразу ж відобразилось на гаманцях місцевих мешканцв.

Вже на початку квітня 2025 року ціна за 210 грамів Nescafe Gold на початку квітня досягла 440,30 гривень. Це на 37,90 більше, ніж ще в лютому. Відзначимо, що в деяких мережах, таких як Megamarket, за на той самий об’єм навіть доведеться віддати 476,60 гривень.

У порівнянні з лютневими даними, подорожчання кави у Львові дійсно суттєве. Наприклад, в Auchan замість 391,23 потрібно платити 404,00, а в Megamarket замість 455,04 - 476,60 грн. Це означає, що ріст вверх склав 7-10% за останній час.

Експерти радять місцевим мешканцям уважно слідкувати за вартістю в супермаркетах та розглядати можливість купівлі напою під час акцій або в роздрібних мережах, які пропонують вигідні знижки на великий обсяг товару. Купівля великими упаковками або оптом може допомогти зекономити на цьому товарі.

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