Подорожание кофе во Львове стало заметным для всех, кто не представляет свой день без чашки ароматного напитка.

Подорожание кофе во Львове сильно отразилось на расходах обычных покупателей, сообщает Politeka.

Согласно ценникам в разных супермаркетах, в марте 2025 года стоимость на популярный Nescafe Gold в городе резко возросла, и это сразу же отразилось на кошельках местных жителей.

Уже в начале апреля 2025 цена за 210 граммов Nescafe Gold в начале апреля достигла 440,30 гривен. Это на 37,90 больше, чем в феврале. Отметим, что в некоторых сетях, таких как Megamarket, за тот же объем даже придется отдать 476,60 гривен.

По сравнению с февральскими данными, подорожание кофе во Львове действительно существенно. Например, в Auchan вместо 391,23 нужно платить 404,00, а в Megamarket вместо 455,04 – 476,60 грн. Это означает, что рост вверх составил 7-10% за последнее время.

Эксперты советуют местным жителям внимательно следить за стоимостью в супермаркетах и ​​рассматривать возможность покупки напитка во время акций или розничных сетей, которые предлагают выгодные скидки на большой объем товара. Покупка большими упаковками или оптом может помочь сэкономить на этом товаре.

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