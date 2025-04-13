Місцевим мешканцям повідомили про графіки відключення світла у Львові 14 квітня, щоб кожен міг дізнатися, до чого варто готуватися.

Графіки відключення світла у Львові 14 квітня наразі не передбачають запровадження додаткових обмежень, але ситуація може змінитися, повідомляє Politeka.

Енергетики наголошують на важливості економного споживання електроенергії, адже в умовах нестабільності в енергосистемі навіть незначні зміни можуть призвести до перебоїв.

Поки новий розклад не заплановано. Це стосується як стабілізаційних, так і аварійних. Утім, працівники Укренерго попереджають: навіть за відсутності офіційних обмежень зараз, ситуація може різко змінитися. Містянам варто бути готовими до можливих змін, особливо в разі погіршення стану енергосистеми або виникнення надзвичайних ситуацій.

У компанії наголошують на необхідності економії, особливо в періоди пікових навантажень. Це стосується, зокрема, часу з 09:00 до 21:00, коли споживання зазвичай різко зростає. У зв'язку з цим, мешканцям рекомендується уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів.

Це дозволить не перевантажувати мережу та знизити ризик аварійних ситуацій. В разі, якщо щось зміниться, про це обов’язково сповістять через офіційні канали.

Жителям столиці варто слідкувати за новинами від "Укренерго" щоб не пропустити ймовірні графіки відключення світла у Львові 14 квітня. Робити це краще через офіційні вебсайти або чат-боти в месенджерах Viber та Telegram, де можна оперативно отримувати актуальні повідомлення про зміни.

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