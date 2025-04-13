Местным жителям сообщили о графиках отключения света во Львове 14 апреля, чтобы каждый мог узнать, к чему следует готовиться.

Графики отключения света во Львове 14 апреля пока не предполагают введения дополнительных ограничений, но ситуация может измениться, сообщает Politeka.

Энергетики отмечают важность экономного потребления электроэнергии, ведь в условиях нестабильности в энергосистеме даже незначительные изменения могут привести к перебоям.

Пока новое расписание не запланировано. Это касается как стабилизационных, так и аварийных. Впрочем, работники Укрэнерго предупреждают: даже при отсутствии официальных ограничений сейчас ситуация может резко измениться. Горожанам следует быть готовыми к возможным изменениям, особенно в случае ухудшения состояния энергосистемы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

В компании отмечают необходимость экономии, особенно в периоды пиковых нагрузок. Это касается, в частности, времени с 09:00 до 21:00, когда потребление обычно резко растет. В связи с этим жителям рекомендуется избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов.

Это позволит не перегружать сеть и снизить риск аварийных ситуаций. В случае, если что-нибудь изменится, об этом обязательно известят через официальные каналы.

Жителям следует следить за новостями от "Укрэнерго", чтобы не пропустить вероятные графики отключения света во Львове 14 апреля. Делать это лучше через официальные веб-сайты или чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, где можно оперативно получать актуальные сообщения об изменениях.

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