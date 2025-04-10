Ціни на рибу у Львові у квітні 2025 змінилися, дізнайтеся, що подорожчало, а що подешевшало.

У квітні 2025 року у Львові спостерігається подорожчання риби, дізнайтеся про новий виток цін, передає Politeka.

Після незначного здешевлення в березні, деякі види знову почали дорожчати. Проте є й приємні винятки, що дозволяють львів’янам зекономити на покупках.

Оселедець, невелике, але стабільне подорожчання.

Ціни на слабосолоний оселедець зросли приблизно на 2%, і станом на квітень середня вартість становить 192,70 грн/кг. Оселедець залишається популярним вибором серед споживачів, особливо у пісний період.

Свіжоморожена скумбрія також дещо подорожчала — середня вартість складає 211,55 грн/кг. У мережі Novus вона коштує 214,00, тоді як у Megamarket — трохи дешевше, 209,10.

На відміну від інших видів, живий короп у квітні став дешевшим — в середньому 145,55 грн/кг проти 150,46 у березні.

Потрошений короп також подешевшав до 189,05, що на 1,9% менше, ніж раніше. Найнижчі наразі пропонує Auchan: живий — 139,00 , потрошений — 152,10.

У період посту попит на рибу традиційно зростає, адже вона дозволена до вживання у певні дні. До раціону можна включати будь-яку — солену, сушену, червону чи білу, — а обмежень у приготуванні практично немає.

Щоб уникнути зайвих витрат, львів’янам радять:

Стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах;

Купувати у різних торгових точках — прайс може суттєво відрізнятися;

Звертати увагу на сезонні знижки під час посту.

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