Цены на рыбу во Львове в апреле 2025 года изменились, узнайте, что подорожало, а что подешевело.

В апреле 2025 года во Львове наблюдается подорожание рыбы, узнайте новый виток цен, передает Politeka.

После незначительного удешевления в марте некоторые виды снова начали дорожать. Однако есть и приятные исключения, позволяющие львовянам сэкономить на покупках.

Сельдь, небольшое, но стабильное подорожание.

Цены на слабосоленую сельдь выросли примерно на 2%, и по состоянию на апрель средняя стоимость составляет 192,70 грн/кг. Сельдь остается популярным выбором среди потребителей, особенно в постный период.

Свежемороженая скумбрия также несколько подорожала – средняя стоимость составляет 211,55 грн/кг. В сети Novus она стоит 214,00, тогда как у Megamarket – чуть дешевле, 209,10.

В отличие от других видов живой карп в апреле стал дешевле — в среднем 145,55 грн/кг против 150,46 в марте.

Карп также подешевел до 189,05, что на 1,9% меньше, чем раньше. Самые низкие предлагает Auchan: живой — 139,00 , потрошенный — 152,10.

В период поста спрос на рыбу традиционно растет, ведь она разрешена на употребление в определенные дни. В рацион можно включать любую — соленую, сушеную, красную или белую — а ограничений в приготовлении практически нет.

Чтобы избежать лишних расходов, львовянам советуют:

Следить за акционными предложениями в супермаркетах;

Покупать в разных торговых точках – прайс может существенно отличаться;

Обращать внимание на сезонные скидки во время поста.

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