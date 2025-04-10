Бесплатное жилье для переселенцев во Львове позволяет найти убежище убегающим от войны людям, сообщает Politeka.

Есть несколько вариантов. Один из них – это комнаты для женщин старше 40 лет, которые могут рассчитывать на длительное проживание в отдельной комнате трехкомнатной квартиры.

Здесь также предусмотрена помощь в уходе за лежащими инвалидами, нуждающимися в постоянном внимании. Условия: ищут людей без вредных привычек и с адекватным поведением. Если вы нуждаетесь в таком доме, свяжитесь с Юрием по телефону 067 673 29 48.

Еще один вариант — общежития университетов, в частности, Львовского национального университета имени Ивана Франко. Здесь есть комнаты для временного проживания, но для того, чтобы узнать наличие свободных мест, нужно обращаться непосредственно в администрацию университета.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове также можно найти в специальных шелтерах для лиц, нуждающихся в особом уходе. Один из таких — на улице Замарстыновской, 274. Это место предлагает временное убежище для ВПЛ, оказавшихся в сложных условиях.

Следует заметить, что ситуация с наличием мест может меняться очень быстро, поэтому перед тем как отправляться, следует уточнить все по контактным номерам.

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