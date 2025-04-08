Відключення води у Львові 8 квітня сталося через аварії на тепломережах та ремонтні роботи

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали терміновий ремонт магістральної тепломережі та заміну труб, що призвело до тимчасового відключення води у Львові 8 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Львівтеплоенерго.

Згідно з повідомленням Львівтеплоенерго, через ремонтні роботи в ЦТП Китайська, 12а - також ЗДО ясла-садок№ 8 Ярошинської, 12; ЗДО ясла-садок компенсуючого типу "Веселка" Китайська, 6а; СЗШ №42 Каштанова, 9 відключення води у Львові 8 квітня відбудеться за наступними адресами:

Китайська буд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18

Пасічна буд. 71а, 73

Ярошинської Є буд. 2, 4, 6

Обмеження скасують о 17 годині. Також зачепить мешканців будинків Володимира Великого 69 та 83. Водопостачання планують відновити до 18 години. Крім цього розпочато ремонтні роботи в житловому будинку Тролейбусна, 4, мешканцям доведеться потерпіти до 17 години, коли бригади завершать.

Підкреслимо також, що згідно з постановою НКРЕКП, для КП "Львівводоканал" діють тарифи, затверджені ще у лютому 2022 року. Відтак, для мешканців львів'ян ціни залишаються незмінними:

централізоване холодне водопостачання коштує 16,032 грн за кубометр,

централізоване водовідведення — 8,484 грн за кубометр.

У сумі тариф на холодну воду для побутових споживачів становить 24,516 грн за кубометр.

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